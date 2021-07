Ha aperto la porta di casa perchè il cagnolino continuava ad abbaiare. E se li è trovati davanti. Due ladri, entrambi incappucciati. Una maglietta nera sotto ad una bianca, come fosse una divisa per compiere il furto, lo zainetto sulle spalle. Non hanno detto una parola. Quando hanno capito di essere stati scoperti le hanno voltato le spalle e sono scappati. Ma non hanno fatto i conti con la padrona di casa, M. S., 38 anni, e un passato da...

