Polizia locale, oltre 77mila multe staccate nel 2021 e incidenti incredibili in città

TREVISO - Oltre 77mila sanzioni staccate per violazioni al codice delle strada (3% in più rispetto allo scorso anno), ma anche più controllo del territorio declinato in varie forme: dall'alto con i droni; tra la gente con i servizi delle pattuglie a piedi passati da 310 nel 2020 a 879 nel 2021; dando risposte alle 500 segnalazioni raccolte dagli agenti andando nei mercati settimanali; controllando di sera le auto in circolazione, soprattutto nei quartieri in ottica di lotta e prevenzione dei furti. E ancora l'aumento esponenziale dei controlli fatti nelle zone più sensibili della città: via Roma (passata da 464 servizi nel 2020 a 792 servizi appiedati nel 2021 con un incremento del 70%), a vicolo Orioli (361 servizi appiedati nel 2021 contro i 62 del 2020). E ancora: i giardini di Sant'Andrea (con 812 servizi di sorveglianza sul posto contro i 774 del 2020) e via Bindoni (140 pattugliamenti contro i 100 dell'anno precedente). Questi sono solo alcuni degli aspetti presenti nel bilancio 2021 dell'attività della Polizia locale.

LE IMMAGINI

Per la prima volta, poi, per rendere ancora più incisivo il racconto, tutti i dati sono stati riassunti in un video d'impatto. La parte più interessante sono state le immagini di alcuni incidenti capitati lungo le principali vie d'accesso della città e ripresi delle telecamere della videosorveglianza. In viale Vittorio Veneto e in viale della Repubblica si vedono auto uscire all'improvviso da stradine laterali senza dare la precedenza, urtare chi sta arrivando e finire nel fossato pieno d'acqua; auto che non rispetta il rosso centrando in pieno chi viene dalla parte opposta facendolo volare e cappottare, come avvenuto all'incrocio con via San Pelaio; oppure auto che invadono la corsia opposta e centrano a tutta velocità i mezzi che hanno di fronte, come capitato proprio in Viale Vittorio Veneto.

«Gli incidenti che abbiamo voluto mostrare nel video - spiega il comandante della Polizia locale Andrea Gallo - sono sicuramente spettacolari ma, fortunatamente, si sono conclusi tutti senza feriti. Li abbiamo mostrati anche perché sono casi chiusi anche dal punto di vista giudiziario. Ma evidenziano l'utilità delle telecamere per ricostruire le dinamiche. Una delle funzioni per cui vengono utilizzati anche i droni, utilissimi per dare una visuale dall'alto».

L'APPELLO

Il sindaco Mario Conte ha poi approfittato dell'occasione per rilanciare una battaglia che da anni lo vede in prima linea: mettere la Polizia locale allo stesso livello delle altre forze dell'ordine.

«I tempi sono ormai maturi perché l'impegno e il ruolo della Polizia locale venga riconosciuto - ha sottolineato il sindaco - gli agenti vanno in strada ogni giorno e espongono a rischi. È stata la nostra amministrazione a volere a tutti i costi introdurre una polizza assicurativa perché loro, di base, sono impiegati che indossano una divisa. Devono essere equiparati, in tutto e per tutto, alle altre forze dell'ordine perché fanno esattamente le stesse cose e corrono gli stessi rischi. Negli anni ci sono stati vari progetti di legge che, per un motivo o per l'altro, non sono mai approdati a nulla. Adesso faccio un appello a tutte le forze politiche perché questa criticità venga sanata». Conte ha poi chiesto l'aiuto dei cittadini: «Anche a noi piacerebbe avere un agente davanti ogni casa, ogni via, in ogni parco. Ma in servizio ci sono 85 agenti e di 10 amministrativi e fanno il massimo. Ai cittadini dicono di aiutarli, collaborare e considerarli come degli amici. Il controllo sulla città sarà comunque sempre più attento. A oggi abbiamo 170 telecamere e, entro la fine del mandato, vogliamo arrivare a 200 messe sia nei quartieri che in centro».