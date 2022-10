Treviso. Camera, Rachele Scarpa a Roma: «Un primo giorno emozionante, lavorerò per donne e giovani»

TREVISO - Rachele Scarpa a 25 anni è la più giovane deputata, eletta con l'età minima per ricoprire il ruolo. Oggi, 13 ottobre, per la prima volta alla Camera ha detto: «Questo primo giorno è molto emozionante - spiega - sento la carica, la curiosità, la responsabilità. Vengo dal mondo delle associazioni studentesche, il tema dell'accesso all'istruzione mi sta molto cuore, penso che abbiamo bisogno di una legge quadro sul diritto allo studio».

La passione per la politica

Una passione per la vita politica iniziata tra i banchi di scuola. «Ho iniziato dieci anni fa con una associazione studentesca - racconta Scarpa - e da lì ho sempre continuato. Sono stata candidata alle regionali del 2020, sono stata la prima dei non eletti, poi sono stata vicesegretaria dell'unione comunale di Treviso». Ed ora che è alla Camera pensa a chi è come lei, una giovane donna. «Serve più spazio alle donne e ai giovani, su questo dobbiamo migliorare e impegnarci, spero anche che il mio lavoro servirà ad aprire la strada. Non solo nel Pd, in generale».

Presa di mira in campagna elettorale

Durante la campagna elettorale le erano stati elevati contro degli insulti sessisti. Partiti dopo un video, una ventina di secondi tagliati da una riunione online, che ha fatto il giro d’Italia scatenando mille polemiche. «Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l’unico mezzo di sostentamento per le persone», è stata la frase che aveva portato la 25enne nella bufera. E alle accuse lei aveva risposto così: «Me l’aspettavo, ma non mi ci abituo e soprattutto non mi spavento. Penso sia frutto di un doppio standard. A una donna, giovane e progressista viene sempre imposto di dimostrare qualcosa rispetto ad altri. E questo passa anche per attacchi brutali e sistematici».