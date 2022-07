Cade la giunta leghista Vettori a Nervesa. Il dimissionario Reginato: «Condizione di vita politica insostenibile»

NERVESA - «Ho fatto un passo indietro, un difficile e pesantissimo passo indietro, ma andava fatto». Interviene così Michele Reginato, consigliere di maggioranza con delega allo Sport, sulla caduta della giunta leghista di Nervesa della Battaglia in seguito alla dimissione di sei consiglieri di minoranza, oltre a Reginato, e quindi anche del sindaco Fabio Vettori.

I motivi delle dimissioni

«La mia decisione è stata frutto di una lunga riflessione ed attentamente ponderata - spiega Reginato - In questi anni si è creata una condizione di vita politica insostenibile per la mia coscienza, vissuta in un ambiente ipocrita ed egocentrico che nulla ha a che fare con l’interesse per la collettività per cui sono e siamo stati eletti per governare il Comune di Nervesa. In maggioranza, l’iniziale clima di trasparenza, fiducia e collaborazione ha lasciato il posto alla esclusione, alle cose non dette ed alla prepotenza; tutto ciò per me che ho sudato per avere la fiducia dei cittadini, è inaccettabile. Non ho rovesciato il tavolo per un banale gesto di stizza. Il tempo ed i fatti dimostreranno che avevo ragione».

Bocciate le proposte per lo sport

Motivo di maggior rammarico per Reginato è la bocciatura delle proposte legate alla sua delega allo Sport che, a suo parere, avrebbero migliorato notevolmente il futuro del paese. «Voglio far presente che in questi anni sono stati bocciati due importanti progetti relativi al futuro dello sport e della salute, ovvero: due anni fa il progetto di riqualificazione dell’impianto fotovoltaico di Bidasio con campi adibiti al gioco del padel senza alcun costo per l’Amministrazione ed un progetto di cardioprotezione per tutto il territorio comunale - aggiunge Reginato - Nervesa è un paese con una storia antica ed importante, con grandi possibilità e composta di cittadini per bene, che hanno diritto di essere governati da persone che investono le proprie energie per la crescita del nostro territorio. Io continuerò a battermi affinchè il ruolo e l’obiettivo della politica siano questi».

La situazione in consiglio comunale

Reginato analizza anche la situazione all'interno del Consiglio comunale definendola usando un'espressione USA, Ronald Reagan: "La politica è stata definita la seconda più antica professione del mondo. Certe volte trovo che assomigli molto alla prima".