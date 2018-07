Il guru in fabbrica alla Poliplast: dipendenti a lezione di serenità

di Elena Filini

ORMELLE (TREVISO) - Dipendenti a lezione di serenità. Oggi l'aggiornamento professionale non sempre corre lungo il crinale della specializzazione tecnologica ma può avvenire attraverso meditazione e autostima. Accade nel Nordest profondo, terra di fatica e di guadagno, dove però il concetto di felicità come gradiente strategico inizia a farsi largo. Alla Poliplast di Ormelle, gestita da Flavio Bevilacqua e dai suoi fratelli, è arrivato così il Progetto Alice di Tino Giacomin. I fondamenti del principio educativo dell'ex giornalista trevigiano, oggi fondatore di un nuovo modello didattico che in India segue le orme del Dalai Lama hanno varcato i cancelli dell'azienda. E per tutti i lavoratori è stato proposto, in orario d'ufficio, un seminario di meditazione, autocoscienza ed etica per gestire i conflitti e diventare più efficienti.