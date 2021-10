TREVISO - Dal primo gennaio l'occupazione del suolo pubblico per i plateatici tornerà a pagamento, salvo ripensamenti da parte del governo. Finisce così la possibilità data agli esercizi pubblici di utilizzare al massimo lo spazio per i tavolini all'aperto senza pagare nulla, ciambella di salvataggio adottata da Ca' Sugana grazie agli aiuti previsti dai Dpcm anti Covid per salvare bar, ristoranti, pizzerie e osterie messe in ginocchio dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati