TREVISO - Due buchi all’altezza di metà tronco, fatti usando un trapano per perforare chirurgicamente la corteccia, profondi una decina di centimetri e riempiti con un potente diserbante. Risultato: due platani di strada Callalta avvelenati e praticamente condannati. La scoperta è stata fatta dagli operatori di Contarina che, assieme a un agronomo incaricato dal Comune, stanno facendo un monitoraggio sullo stato di salute degli alberi cittadini. L’allarme è stato dato ieri mattina quando gli addetti sono arrivati sul posto e si sono trovati davanti quei buchi troppo perfetti per essere naturali e pieni di una sostanza viscosa, sicuramente artificiale e immessa da qualcuno. A una prima analisi i due fori erano stati fatti da poco e dalla stessa mano. L’agronomo ha compiuto un’analisi della sostanza immessa, risultata altamente velenosa. Adesso sta tentando di trovare una cura per salvare le due piante. Forse è possibile utilizzare un antidoto, ma la speranze di ottenere un qualche risultato sono ridotte al lumicino. Intanto il diserbante non ancora assorbito è stato aspirato.



LE INDAGINI

È ovviamente subito partita la caccia al vandalo. Oggi l’assessore Alessandro Manera, a dir poco infuriato, sporgerà denuncia contro ignoti per danneggiamento di beni pubblici e per aver procurato un serio pericolo alla salute dei cittadini. A indagare è la Polizia locale, che sta esaminando i video registrati dalle telecamere della zona. Qualche indizio è comunque già stata raccolto. Le due piante si trovano lungo un marciapiede, non distanti da alcune abitazioni. Due sono le ipotesi al momento al vaglio: che il colpevole sia qualcuno che intende arrivare al loro abbattimento perché le ritiene in qualche modo un intralcio; oppure un semplice vandalo, forse per questo ancora più pericoloso, che ha solo voluto fare una stupidissima bravata. E non sarebbe nemmeno il primo caso. Un paio di mesi fa tre alberi sono state avvelenati con lo stesso sistema in vicolo General Cantore. In quel caso però l’anonimo, per ora, vandalo è stato più raffinato perché è andato a bucare, e riempire di veleno, direttamente le radici. In quel caso non c’è stato niente da fare: le piante sono morte e, proprio in questi giorni, sostituite.



LO SFOGO

«Non voglio nemmeno immaginare cosa sarebbe potuto accadere se una di quei platani fosse caduto perché morto in seguito all’avvelenamento - sbotta Manera - chi ha compiuto un simile gesto è un miserabile». Sulla sua pagina Facebook l’assessore è stato anche più pesante: «Qualche “carogna” ha avvelenato due platani in area pubblica, forandone il tronco e immettendovi veleno. Nella speranza dì riuscire a salvare le piante, procederò alla denuncia contro ignoti. Consiglio vivamente a lor Signori di costituirsi, scusarsi e cercare di riparare il danno perché tanto li troviamo e a quel punto… Maledetti».