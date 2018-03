Vanno all'asta i piumini Duvetica: c'è già un'offerta dall'Estremo Oriente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO VENETO - Sede legale a San Marco, operativa allacentri di produzione in Bulgaria e Croazia e un mercato fiorente che arriva fino all'Asia e al Giappone. Ma tutto questo non è bastato al(piumini in vendita a 500 e passa euro) della Brands Safe Holding a salvarsi dal crac, evitato solo grazie all'ammissione al concordato preventivo in continuità concesso nel febbraio scorso dal Tribunale di Venezia.E ilsocietà e azienda andrannoscorporando dal gruppo la fornace Carlo Moretti 1958 di Murano (acquisita nel 2013 da Brands Safe Holding, anch'essa in concordato e in cerca di un acquirente) e il settore immobiliare nel quale c'é Villa Bianchi del Barone de Kunkler sul Terraglio, a Mogliano, acquistata per oltre tre milioni di euro nel 2014.«Viene messo in vendita solo il perimetro del gruppo che riguarda l'abbigliamento» conferma Piero De Bei dello Studio Candiotto di Mestre, e ci sarebbe già un'offerta per rilevare l'azienda che arriva dall'Estremo Oriente perché lì i piumini extralusso della Duvetica si continuano a vendere eccome, tanto che la ditta prosegue a lavorare e sul sito web sono già presenti le future collezioni nonostante la procedura di concordato sia stata avviata nel maggio scorso. L'asta, insomma, serve a vedere se sarà possibile trovare qualche altro offerente (i rilanci sono da 50mila euro l'uno), mentre per il 14 giugno è fissata l'udienza dei creditori...