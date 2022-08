Paura in cimitero: tra le tombe un pitone di oltre un metro

PIEVE DEL GRAPPA - Incredibile ritrovamento stamattina, 17 agosto, nelle vicinanze del cimitero di Crespano del Grappa. Nei pressi di un muro in cemento, infatti, strisciante nell’ombra (probabilmente per cercare di evitare le zone più calde esposte al sole) è stato improvvisamente avvistato un grosso pitone di oltre un metro di lunghezza. La segnalazione della sua presenza è stata subito comunicata da alcuni passanti alla Polizia Locale dell’Unione Montana del Grappa che, insieme ai tecnici dell’Ulss 2, è immediatamente intervenuta sul posto per sincerarsi delle condizioni dell’animale e di quanto stesse accadendo intorno a lui.

APPROFONDIMENTI PAVIA Pitone albino di due metri morde vigili del fuoco che lo salva dalla... STATI UNITI Pitone da record catturato in Florida: «Pesa 100 chili ed... AVIANO Incontro choc: un pitone reale albino a passeggio per le strade del...

Il pitone probabilmente scappato a qualche cittadino

Il pitone è stato subito rinfrescato con dell’acqua e poi è stato prelevato dal veterinario proveniente da Asolo per essere affidato a mani esperte. Del fatto è stata poi informata anche il sindaco Annalisa Rampin, mentre la provenienza dello stesso, probabilmente scappato o liberato da qualcuno come spesso, purtroppo, accade in questi casi, rimane al momento ignota. Seppur il serpente non sia infatti una specie particolarmente pericolosa per l’uomo (non essendo nemmeno velenoso), le misure ragguardevoli che può raggiungere un esemplare inducono più di qualche volta i proprietari degli stessi a disfarsene in quanto non più facilmente gestibili.