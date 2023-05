Ubriaco con una pistola scacciacani semina il panico al centro prenotazioni dell'ospedale di Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Ubriaco semina il panico al Cup dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto con una pistola scacciacani. I Carabinieri sono intervenuti verso la mezzanotte di oggi, 11 maggio, su segnalazione di una guardia giurata, nella sala d'attesa del centro unico di prenotazione del nosocomio dove un uomo, successivamente identificato in un 48enne di origini moldave, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta alla verosimile assunzione di sostanze alcoliche, aveva poco prima esploso in aria diversi colpi utilizzando una “scacciacani”. Da immediati accertamenti non risulta che al momento dei fatti fossero presenti astanti o sanitari. All’indagato, che non ha opposto resistenza ai Carabinieri intervenuti, i militari dell’Arma hanno sequestrato l’arma, priva di tappo rosso, e una quindicina di munizioni a salve calibro 8 mm.

Le ipotesi di reato a suo carico, ora al necessario vaglio dell’Autorità Giudiziaria, sono di porto di oggetti atti ad offendere e molestia o disturbo alle persone.