Crolla l'intonaco a bordo vasca chiuse le piscine di Santa Bona

di Alberto Beltrame

TREVISO - Crolla l'intonaco: le vasche interne del Natatorium di Santa Bona chiuse al pubblico fino a data da destinarsi. Una decisione drastica quella presa dalla direzione delle piscine comunali di Treviso, che stava già intervenendo nella zona interessata dal cedimento con dei lavori di manutenzione ordinaria. Solo che di ordinario, vista la situazione, ora sembra esserci poco, e dopo mesi di solleciti al Comune, è arrivata la decisione, «a scopo cautelativo» precisa il direttore Roberto Cognonato, di interdire ogni attività nelle piscine interne e trasferirle in blocco in quelle esterne (una coperta e l'altra scoperta). «Per noi gestire le piscine non è solo un lavoro, ma una missione oltre che una passione - afferma il direttore -. Ma ora è arrivato il momento di sedersi a un tavolo e ragionare sul da farsi». Si perché se l'abnegazione di chi lavora all'interno della struttura ha sempre permesso di tirare avanti, ora che l'edificio, costruito negli anni Sessanta, ricomincia a scricchiolare, servirà un intervento di ripristino piuttosto importante, da parte di una ditta specializzata, e presumibilmente costoso.