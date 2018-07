di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO -è socialmente pericoloso e potrebbe ripetere il reato. Per questa ragione il gip Gianluigi Zulian ha deciso che il 23enne, arrestato per aver appiccato il fuoco a due auto parcheggiate nel quartiere dove vive con la famiglia, alle porte del centro di Treviso, resterà in cella. L’ordinanza con cui il giudice delle indagini preliminari ha confermato la misura cautelare in carcere è arrivata qualche ora dopo la conclusione dell’udienza con cui è stato convalidato l’arresto del giovane, che ha ammesso le sue responsabilità.