Treviso, torna il piromane del centro storico. in fiamme l'esterno del Kimeia, in piazzetta San Parisio

TREVISO - Pescheria ancora a fuoco: in fiamme un altro locale. Brutta sorpresa questa mattina per i gestori di uno dei locali della zona della Pescheria, dietro al mercato, che hanno trovato il plateatico messo completamente a soqquadro con alcune sedie, altre parti del corredo e una parete annerita dalle fiamme. Ad andare a fuoco anche una delle parti interne del locale che ne imporrà la chiusura per almeno qualche giorno. Pare che il piromane sia lo stesso di inizio giugno che aveva colpito sempre in zona San Parisio e Pescheria.

Intorno alle 4 del mattino di lunedì 11 luglio 2022, a prendere fuoco è stato l'esterno del Kimeia, in piazzetta San Parisio. Secondo i primi riscontri il piromane avrebbe versato liquido infiammabile su tavoli e sedie, prima di accendere il fuoco.

Video Felice De Sena, Nuove Tecniche