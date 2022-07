Pescheria ancora a fuoco: in fiamme un altro locale. Brutta sorpresa questa mattina per i gestori di uno dei locali della zona della Pescheria, dietro al mercato, che hanno trovato il plateatico messo completamente a soqquadro con alcune sedie, altre parti del corredo e una parete annerita dalle fiamme. Pare che il piromane sia lo stesso di inizio giugno che aveva colpito sempre in zona San Parisio e Pescheria.

Video Felice De Sena, Nuove Tecniche