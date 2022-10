Piromane improvvisata da' fuoco alle auto del vicino di casa a Moriago

MORIAGO (TREVISO) - Rapporti difficili con i vicini, da' fuoco alle auto nel parcheggio. L'improvvisata piromane è una donna di 47 anni italiana che avrebbe rovesciato del liquido infiammabile e poi appiccato il fuoco con un accendino su due autovetture di proprietà di un conoscente residente vicino a casa sua.

Rapporti di vicinato difficili, lei gli incendia le auto

L'incendio è divampato nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, intorno alle 2, in un parcheggio condominiale a Moriago, piccolo centro della Pedemontana e, per motivi ancora in fase di accertamento ma stando alle prime verifiche legati a problemi di vicinato, la donna ha rovesciato del liquido infiammabile e ha poi appiccato il fuoco con un accendino su due auto di proprietà di un vicino. Le due macchine sono state danneggiate. Uno dei due veicoli completamente distrutto e, solo lievemente, il cofano dell'altro. Le fiamme, prima di essere definitivamente spente dai Vigili del Fuoco giunti in loco con i Carabinieri operanti, lambivano anche un'ulteriore autovettura e una bicicletta in sosta nelle adiacenze dei due veicoli menzionati. La donna, incensurata, è stata identificata dai militari dell'Arma ed è stata prima arrestata e poi rimessa in libertà in attesa del proseguo delle indagini.