TREVISO - C’è chi si è svegliato nel cuore della notte e ha fotografato in diretta il falò che illuminavano a giorno la via, e chi, nonostante il trambusto e il crepitio di plastica e lamiera, non si è reso conto di nulla fino al risveglio. Come l’inquilino al primo piano della palazzina di vicolo Fratelli Bandiera che ieri mattina, alzate le tapparelle, si è accorto dei gerani “abbrustoliti” sul balcone. «Ho sgranato gli occhi, le piante erano tutte bruciate, poi mi sono sporto in po’ di più e ho guardato in basso: un’altra auto bruciata, la terza in meno di due mesi. Qui la situazione sta cominciando davvero a sfuggire di mano».Con precisione quasi maniacale ilche sta agendo indisturbato nel quartiere ai piedi del cavalcavia della stazione, nel quadrilatero tra via Cacciatori del Sile, via Fratelli Bandiera e via Pinelli (zona sede Cisl), la notte tra giovedì e venerdì è tornato in azione poco prima delle tre di notte, stesso orario scelto per i blitz incendiari messi a segno nelle scorse settimane. E per la terza volta (sulle 4 totali) la roulette russa con cui sceglie a caso i suoi obiettivi si è fermata su un’auto posteggiata in vicolo Fratelli Bandiera. Un po’ di carta igienica, una spruzzata di alcol e il gioco è fatto: lache abita proprio lì davanti, ma in questi giorni fuori città, vienein pochi minuti.