Investe anziana sulle strisce, le rompe il femore e fugge: caccia al pirata

TREVISO - Ha investito un'anziana mentre attraversava la strada e non si è fermato per soccorrerla. È successo oggi pomeriggio, alle 15, a Treviso, all'ingresso di varco Manzoni, dove una pensionata di 80 anni, C.V., residente in centro storico, è stata centrata da una vettura mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il conducente ha poi proseguito senza prestarle aiuto. La donna, ricoverata in ospedale, ha riportato la frattura del femore. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale che, tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, stanno cercando di risalire al pirata della strada. I vigili chiedono a chiunque abbia assistito all'incidente e possa fornire indicazioni utili di contattare il comando di via Castello d'Amore. Ultimo aggiornamento: 18:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA