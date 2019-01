â€‹Investe un'auto e scappa: rintracciato grazie ai social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN PIETRO DI FELETTO - Vengonomentre percorrono una curva. E il conducente di quella macchina, anziché fermarsi per capire se nell'altro mezzo tamponato qualcuno fosse rimasto ferito o comunque verificare i danni arrecati con una constatazione amichevole,Nell'era deinetwork, grazie ad unpubblicato sue condiviso da decine di persone, in un paio di giorni è stato dato un volto e un nome all'autore del danno costato una fiancata ad una macchina, con conseguente spesa per i proprietari del mezzo che ora potranno rivalersi sul pirata della strada.