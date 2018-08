L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta sull'incidente occorso ieri. Oggi a Cimadolmo (Treviso) - informa l'Ansv - saranno effettuati gli accertamenti del caso da parte di un investigatore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) sul luogo in cui ieri pomeriggio è precipitato il velivolo Piper PA-18 marche I-NENA, andato completamente distrutto.

CIMADOLMO - Poco prima delle 19 un Piper si è schiantato a terra in via Lungo Piave Inferiore, una zona di campi dinon lontana dal fiume Piave: sonole due persone a bordopilota e passeggero. L'aereo avrebbe toccato con il carrelloi cavi dell'alta tensione, la Procura ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo.SI tratta di, 47enne residente a Villorba (Treviso), e, anche lei di 47 anni e residente a Villorba.