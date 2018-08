Piper precipitato. «Ho visto quell'aereo cadere e dentro c'era mia sorella»

di Denis Barea

VILLORBA - « Guarda quell'aereo, guarda come vola basso... incredibile ». Sono le 18,45 di mercoledì giorno di ferragosto quandosta osservando il cielo attirato dal rumore di un velivolo da turismo che sembra librarsi solo qualche metro sopra la punta della vegetazione che sta al di sotto. Lui non lo sa ancora ma ciò a cui sta assistendo sono gli ultimi attimi di vita della sorella Ornella, che si trova proprio a bordo di quel Piper, che è pilotato da Matteo Passarella, 47 anni di Villorba, e che da lì a qualche instante si schianterà al suolo vicino al greto del Piave a Cimadolmo . Cinque ore più tardi Nicola Pillot riceve la telefonata dai carabinieri che lo avvertono della tragedia in cui è rimasta vittima Lella: l'aereo ha toccato con il carrello d'atterraggio i fili di una linea della media tensione ed è poi precipitato al suolo incendiandosi quasi istantaneamente.