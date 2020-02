​​Piombo chiude: in centro si spegne un'altra vetrina

TREVISO - Entro l'estate anche il negozio di Piombo in via XX settembre, nel cuore della città, chiuderà. Il marchio, firma importante nel settore dell'abbigliamento uomo, verrà inglobato da OVS all'interno dello store del centro. Ma una nuova vetrina rimarrà vuota. Stefano Beraldo, amministratore delegato di OVS con questa mossa intende creare il vero low cost di qualità: lo stilista dovrà adeguare il budget al target OVS. In cambio si creerà un nuovo potenziale bacino d'acquisto. Però, il colpo di coda sulla geografia dei negozi del centro storico è quello di una nuova serranda abbassata. Dopo Bata, L'Occitane, Stefanel, Furla, Marè e Narezzi. Piombo, infatti, ha aperto i battenti in città nell'autunno 2018. Interni optical, collezione che abbina moda a qualità. Ma di fatto il punto vendita della griffe non è mai davvero decollato. Neppure due anni di vita e OVS sceglie di far accedere il marchio, già aperto nella propria orbita, nel negozio principale, posto proprio di fronte all'attuale vetrina.



LA SVOLTA

«Grazie a questa iniziativa desideriamo offrire ai nostri clienti l'opportunità di vestire Piombo - spiega Beraldo, Amministratore Delegato di OVS - Abbiamo deciso di far accedere il marchio Piombo alla straordinaria supply chain di OVS così da poter coniugare la grande qualità con prezzi accessibili, grazie all'efficienza del nostro modello di business. Il cliente OVS troverà così all'interno dei nostri negozi l'autentico sapore e lo stile italiano inconfondibile di uno dei designer di maggior talento in circolazione». I capi, che saranno etichettati Piombo, prevedono giacche, pantaloni, abiti, camicie, maglieria, accessori: una linea completa con abiti da indossare tutti i giorni per soddisfare le esigenze più diverse, dove emergono la ricerca dei tessuti e la cura nei dettagli improntati al gusto senza tempo di Piombo. La griffe ora dovrà però omologare il prezzo alla capacità di spesa media del cliente OVS.



I PREZZI

«Con OVS ora Piombo diventa per tutti - afferma Massimo Piombo, Direttore Creativo di OVS - Sin dai miei primi passi in questo settore ho pensato che fosse inutile spendere eccessivamente nell'abbigliamento per trovare il proprio stile. Finalmente, grazie all'incontro con OVS, la mia aspirazione diventa realtà e la circolazione della mia idea di stile è favorita dall'incredibile know-how di questo brand, capace di produrre capi di qualità a un prezzo finale sorprendente. Mi impegnerò affinché la mia esperienza possa essere utile per offrire Piombo al prezzo OVS».

E.F. © RIPRODUZIONE RISERVATA