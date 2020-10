Parapendio precipita sul Grappa, il pilota resta appesa a un albero a 8 metri d'altezza: salvato

Borso del Grappa - Alle 14 circa la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana per un parapendio precipitato nel bosco, all'altezza del sesto tornante della Strada Generale Giardino. Non avendo indicazioni chiare sulle condizioni del pilota, sul posto si è portata una squadra assieme al personale medico del Suem di Crespano. Una volta in contatto con l'uomo, un 32enne tedesco, è stato possibile apprendere che era incolume. Pur vedendo la vela da valle sopra l'abitato di Semonzo, più complicato è stato invece raggiungerla tra la vegetazione. Quando sono arrivati sotto l'albero su cui si trovava sospeso l'uomo, i soccorritori sono saliti con tecniche di tree-climbing a otto metri di altezza, hanno assicurato il pilota, che è stato collaborativo, e lo hanno calato a terra.



Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "mediaagenzierairadio" di Google Gruppi.

Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a

© RIPRODUZIONE RISERVATA