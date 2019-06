© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEVE DI SOLIGO - Tre auto a fuoco nella notte a Pieve di Soligo, in via IV Novembre: il rogo è divampato intorno alle due, le cause sono al vaglio della polizia giudiziaria. Sul posto con quattro squadre dei vigili del fuoco da Vittorio Veneto e Conegliano e i carabinieri di Vittorio Veneto.