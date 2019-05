Si schiantano durante la fuga, nell'Audi avevano un chilo di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Si schiantano durante un inseguimento dei carabinieri e vengono sorpresi con un chilo di droga in auto. Alla finehanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tre quarantenni residenti a Conegliano,.I fatti risalgono alla tarda serata del 23 maggio, in via Castello a Sernaglia della Battaglia, una pattuglia dei carabinieri, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, ha intercettato un’autovettura Audi A3, condotta da un marocchino con a bordo gli altri due uomini, che alla vista dei militari fuggivano. A causa del fondo stradale sdrucciolevole e dell’eccessiva velocità, l’autovettura è uscita di strada interrompendo la propria fuga ed i carabinieri hanno fermato i tre. Sottoposti a perquisizione, all’interno dell’abitacolo sono stati trovati due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 900 grammi. I tre sono stati reclusi presso i carceri di Treviso e Venezia.