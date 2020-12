PIEVE DI SOLIGO - Comunità pievigina di Barbisano in lutto per la morte di Ruben Lorenzon. Sposato, padre di tre figli, si è spento dopo una breve malattia all’età di 45 anni. «Regalaci Ruben un po’ della tua leggerezza che non è mai stata superficialità, ma la capacità di planare dall’alto sulle cose della vita, di non avere macigni sul cuore» sono le parole con cui la sua famiglia, la moglie Barbara e i figli Arianna, Riccardo e Nicola, confida che dall’alto Ruben continui a guidarli e a sostenerli nel cammino di vita così come ha fatto in tutti questi anni. Un cammino ora segnato da un grande vuoto. «Fe i bravi e divertive» è uno degli ultimi messaggi che Ruben lascia a chi gli ha voluto bene, uno sprone ad andare avanti nel suo ricordo. Il 45enne si è spento domenica. Il male, che si era manifestato solo pochi mesi fa ma che non gli aveva tolto la voglia di vivere, non gli ha lasciato scampo.



LA CARRIERA

Progettista, dopo aver lavorato alla Permasteelisa di Vittorio Veneto, era passato alla Somec di San Vendemiano specializzata nella progettazione di navi da crociera. Un professionista stimato anche per le sue dote umani e ora i suoi colleghi si stringono alla moglie e ai figli. Ruben faceva parte del gruppo sportivo “Run for Mike” di Follina. E sono numerosi anche i messaggi di cordoglio degli amici runner che lo ricordano per il suo esempio di vita. «Grazie per i chilometri corsi insieme, le trasferte e i sorrisi che ci hai regalato con la tua intelligenza, la tua ironia e la tua costante presenza – scrive il direttivo del gruppo “Run for Mike” a nome di tutti i soci - Siamo onorati che una persona speciale come te, padre, marito e amico come pochi ce ne sono, abbia indossato la nostra maglia giallo fluo, che hai sempre vestito con grande affetto e partecipazione. Il nostro saluto è colmo di dolore e oggi un pensiero speciale è per Barbara, Nicola, Riccardo e Arianna a cui va il nostro abbraccio più affettuoso certi che tu sarai sempre al loro fianco e che il tuo esempio di amore per la vita, di forza e determinazione darà loro forza! Ruben sarai per sempre nei nostri cuori e correrai per sempre con noi, sarai per sempre uno di noi! Ora ti immaginiamo sfrecciare lassù col tuo monociclo».

L’ULTIMO SALUTO

Oltre alla moglie e ai figli, Ruben lascia la mamma Annamaria, i fratelli Satis e Ervas, le cognate Paola e Chiara, il cognato Massimo con Nat, suoceri, nipoti, zii e i cugini. Il funerale si terrà giovedì alle 14.30 nella chiesa di Barbisano, dove mercoledì alle 19 verrà recitato il rosario. Quindi la salma proseguirà per la cremazione. Eventuali offerte saranno raccolte personalmente dalla famiglia che le devolverà all’associazione “Renzo e Pia Fiorot” di San Fior, da decenni attiva a fianco dei malati di tumore e dei loro famigliari.



Ultimo aggiornamento: 09:22

