Schianto all'incrocio: l'auto degli studenti centra un'altra vettura. Ferito grave un 17enne, elitrasportato al'ospedale

PIEVE DI SOLIGO - Auto di studenti si schianta contro un'altra vettura: 17enne trasportato in elicottero all'ospedale di Treviso. L'incidente è successo oggi pomeriggio, attorno alle 13.30, a Pieve di Soligo, all'incrocio tra via Chisini e via Sabin. Una Toyota Corolla ha impattato contro una Mercedes Classe A. Alla base dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza, anche se l'esatta dinamica e le cause del sinistro sono al vaglio della polizia locale. Subito è scattata la chiamata al 118: sul posto si sono precipitate ambulanza, automedica e anche l'elisoccorso. Il suo atterraggio ha creato non poca apprensione in paese. Tre i feriti totali: il più grave è il 17enne T. D. V. di Susegana. Il ragazzo è stato caricato a bordo e trasportato al Ca' Foncello dove è tuttora ricoverato. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Gli altri due feriti, invece, hanno rifiutato il trasporto in ambulanza, raggiungendo il pronto soccorso con mezzi propri.