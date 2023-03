Pierfrancesco Favino al The Space Cinema di Silea presenta il suo film "L'ultima notte d'amore": «E' un prodotto molto forte» Videointervista

SILEA (TREVISO) - Pierfrancesco Favino al The Space Cinema di Silea, incanta la platea parlando del suo ultimo film "L'ultima notte d'amore" scritto e diretto da Andrea Di Stefano.

Favino, intervistato per noi da Elena Filini, descrive anche la bellezza di vedere così tante persone nelle sale cinematografiche: «Vedere le persone che vanno al cinema ti fa anche capire che tipo di prodotto hai fatto, inizi a percepire anche quale può essere il desiderio per il film successivo. In questo momento noi abbiamo bisogno di sale piene e sappiamo che in questo caso abbiamo un prodotto molto molto forte e sarebbe veramente un peccato che passasse inosservato».

Intervista di Elena Filini, video e foto di Mattia Mocci (Nuove Tecniche)