Si lancia in auto contro quella dei militari, poi si avventa col piccone

SAN BIAGIO DI CALLALTA -parcheggiata vicino alla caserma in via Fratelli Cairoli, una laterale della regionale Postumia, nel centro del paese. Dopodiché, non pago, scende dalla vettura e tira fuori uncon il quale colpisce ripetutamente l'auto dei militari. A bordo c'erano due carabinieri che sono scesi e sono rimasti illesi. L'episodio è avvenuto questa mattina, 16 gennaio, a San Biagio. Il protagonista è undella zona con gravi problemi psichici che è stato preso in cura dai sanitari del 118 e portato in ospedale a Treviso.