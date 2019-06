SALGAREDA - Il piccolo Riccardo muore a un mese: la tragedia è avvenuta sabato a Monastier dove i genitori, Sara Pezzutto ed Emanuele Murador, entrambi di Salgareda, stavano partecipando al matrimonio di un amico insieme ai due figli.



Riccardo dopo l’ultima poppata, ha avuto un malore: è stata tentata la rianimazione da parte di uno dei presenti, il piccolo è poi stato portato in ambulanza a Ca’ Foncello per essere quindi trasferito a Padova. Il piccolino si è spento nella notte nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici.



La notizia è stata resa nota durante la funzione nella chiesa parrocchiale di Salgareda. Il funerale si celebrerà dopo l’autopsia disposta su volontà della famiglia.



Papà e mamma sono molto conosciuti nella zona: lui lavora per un'azienda di Motta e Sara alla Daliform di Gorgo al Monticano.

