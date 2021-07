Picchia la mamma fino a mandarla all'ospedale, arrestato 31enne. Lei si rifugia in auto per salvarsi

TREVISO - Un uomo di 31 anni, residente nel Coneglianese e già noto alle forze dell'ordine per episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato dai carabinieri, fatti intervenire dalla madre in seguito a un'aggressione subita ed a causa della quale è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La donna, dopo un'ennesima lite, per sottrarsi alle percosse si era chiusa all'interno della sua automobile allertando da lì le forze dell'ordine. Il figlio si trova ora nel carcere di Treviso.