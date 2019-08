Sorelline fanno il bagno nel Sile: trascinate via dalla corrente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIDOR (TREVISO) - Tanta paura per duedi, trascinate dalla corrente del fiume Piave nel giorno di, a. Le sorelline volevano fare un bagno e sono entrate in acqua, avventurandosi in un tratto dove le acque diventano improvvisamente profonde, creando anche vortici. La più piccola è riuscita a quel punto ad aggrapparsi alle rocce mentre la sorella maggiore si è trovata in enorme difficoltà: la ragazzina è stata salvata da un 60e, D.T., che si è tuffato e ha portato entrambe le bambine salve a riva. Le piccole sono state portate in ospedale, il 60enne è ricorso alle cure dell'auto medica.