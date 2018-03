Piave asciutto, fiumi e canali a secco sarà emergenza per pesci e puzze

di Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Alla fine si tratta di una prova. Ma lche ne scaturirà sarà vera. Tanto che il consorzio di bonifica è pronto a intervenire per salvare i pesci che nei canali della Marca resteranno senza acqua.scatteràLeche dal Piave scendono fino ad alimentare i fiumi Sile, Zero, Dese e Marzenego verranno chiuse per sperimentare sul campo il cosiddetto deflusso ecologico chiesto dall'Europa. Cioè una gestione diversa dei canali per lasciare nel Piave molta più acqua di quanto non ne scorra ora. Di conseguenza i rubinetti verranno chiusi. E il consorzio di bonifica Acque risorgive lancia l'allarme.«Dal 16 al 28 marzo si verificherà una forte riduzione del flusso d'acqua nel comprensorio spiegano dall'ente che gestisce una fascia dii nella parte sud della Marca è prevedibile che le fosse attorno alla città murata di Castelfranco rimarrannoCosì come il fiumeavrà un'importante riduzione del flusso. Un po' meno il fiume, dato che ci sono molti affluenti che portano l'acqua delle fontane a getto continuo. Mentre sarà molto accentuata nel fiume Zero, con evidenti difficoltà a Zero Branco e Mogliano». La sperimentazione creerà inevitabili disagi. Il primo timore riguarda lache potrebbe levarsi nel momento in cui il livello dell'acqua di fiumi e canali scenderà sotto quello del sistema degli scarichi fognari. ...