La magia della natura: nel bosco a Pianezze incontro ravvicinato con un branco di cerve Video

Un piccolo branco di cerve intente a correre sulla neve appena caduta in quel di Pianezze a Valdobbiadene. La stupenda visione è accaduta lo scorso 23 novembre nei pressi delle “prese” di Barbaria quando Barbara Puel ha incrociato lo sguardo con il gruppo di cerve proveniente dalle Orsere. «Stavo tranquillamente passeggiando nella prima neve caduta in zona quando improvvisamente mi sono imbattuta in questo bellissimo branco davanti a me – racconta Barbara – Si è dunque trattato di un’emozione unica. Senza disturbarle in alcun modo, e anche se lontana da loro, mi sono comunque sentita parte della natura. È stato quindi un modo per integrarsi, senza forzature, nella fauna e flora locale nel totale rispetto delle nostre bellissime montagne».

(Video di Barbara Puel ed intervista a cura di Brando Fioravanzi)