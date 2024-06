Judo Treviso, Petra Vigna è campionessa italiana Under 15. La società: «Trionfo meritatissimo, è una vittoria per tutta la squadra»

TREVISO - Tante le medaglie conquistate in questi ultimi anni dagli atleti del Judo Treviso, ma il titolo italiano mancava da circa un decina di anni. Ad interrompere l'attesa ci ha pensato Petra Vigna che domenica scorsa a Jesolo si è affermata nelle finali A1 del Campionato italiano Under 15.

«Un titolo costruito giorno dopo giorno in questi primi due anni di agonismo dell'atleta trevigiana che premia il suo impegno, la costanza, l'attenzione, e la non scontata capacità di affrontare e superare i momenti difficili - commenta soddisfatta la società -. Ma premia anche tutta la squadra che, come è abitudine, ha saputo stringersi attorno a lei aiutandola a crescere. Un risultato che è giunto dopo una splendida cavalcata nelle finali nazionali di Jesolo (Venezia), disputando la gara tricolore praticamente in casa grazie all'organizzazione del comitato Regionale Veneto, quest'anno incaricato dalla federazione di organizzare il weekend agonistico più importante dell'anno».

Oltre alle finali Under 15, sabato al Pala Turismo di Jesolo ha ospitato le finali del Campionato italiano assoluto. La gara di Petra era iniziata nel migliore dei modi superando velocemente un'avversaria laziale fresca vincitrice della serie minore, poi il secondo sofferto incontro disputato contro un ostica atleta campana che ha spalancato le porte alla finale che Petra Vigna poi ha fatto sua contro la stessa avversaria sanremese con cui aveva perso in finale a Treviso, marcando uno spettacolare ippon dopo pochi secondi di gara. Sul podio dei 70 kg under 15, medaglia di bronzo, anche Irene Pellizzari del Montebelluna Judokai che suggella così una giornata strepitosa per il judo Trevigiano.