Petardo contro le scuole elementari De Amicis: è stato un minore. «Si faccia avanti»

TREVISO - È un ragazzino ancora minorenne il vandalo che, giovedì pomeriggio, si è avvicinato in bicicletta al cortile delle scuole De Amicis gettando in petardo all’interno proprio mentre i bambini erano fuori in giardino. Gli agenti della Polizia locale hanno raccolto una serie di indizi che consentono già di dare un volto e un nome al protagonista di un gesto inspiegabile, una bravata che poteva avere ben altre conseguenze. Il comandante Andrea Gallo, senza sbottonarsi troppo sulle indagini, avvisa: «Abbiamo in mano elementi consistenti. L’autore di quel gesto farebbe bene a presentarsi spontaneamente al nostro comando, solo così potrebbe alleggerire la sua posizione».

I FATTI

Giovedì fortunatamente non si è fatto male nessuno, ma l’esplosione è stata molto forte così come lo spavento. In quell’orario, nel primo pomeriggio, la scuola è ancora in piena attività per via del rientro, con tanti scolari che restano in classe fino a metà pomeriggio per seguire i corsi pomeridiani. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane vandalo si sarebbe avvicinato in bicicletta verso il lato della scuola che dà sul put interno nel tratto tra porta Caccianiga e viale D’Alviano. Incappucciato per non farsi riconoscere, ma con un evidente ciuffo biondo che fuoriusciva, una volta arrivato alla recinzione ha messo le mani in tasca, preso un petardo, acceso la miccia gettandolo nel giardino. Non è ancora ben chiaro il tipo di petardo utilizzato, ma l’esplosione è stata forte tanto da spaventare i bambini che in quel momento stavano giocando all’aperto e allarmare insegnati e operatori scolastici. La dirigente Alessia Quadrini ha quindi avvisato la Polizia locale per denunciare il fatto. E sul posto è subito arrivata una pattuglia.

LE INDAGINI

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze di tutti gli adulti presenti, poi hanno sentito anche i residenti che hanno finestre e balconi che si affacciano sulla scuola nella speranza di raccogliere qualche indizio utile. E infine le telecamere: in zona ci sono diversi occhi elettronici. Le registrazioni sono state passate al setaccio alla ricerca del fotogramma giusto. Questa prima fase di indagini ha subito dato qualche frutto. Gli investigatori, a quanto trapela, hanno messo assieme diversi indizi che condurrebbero a una persona ben precisa. Un ragazzo ancora minorenne che avrebbe messo a segno un’azione del genere per non si sa (ancora) quale motivo. Per questo il comandante Gallo invita il colpevole a farsi avanti spontaneamente: la sua posizione è già critica, ma ammettendo tutto potrebbe almeno avere qualche attenuante. Il caso è comunque destinato a finire alla Procura dei Minori di Venezia dove la Polizia locale manderà denuncia e tutto il dossier. Saranno poi i Pm veneziani a decidere se ci sono gli estremi per un’azione penale. In provincia i reati commessi dai minori, dall’inizio dell’anno, sono in aumento. Tra carabinieri e polizia sono una sessantina i ragazzi segnalati alla Procura dei Minori dal primo gennaio a oggi. Un numero alto e che, nelle prossime settimane, potrebbe aumentare ancora.