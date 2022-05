TREVISO - Brusco risveglio questa mattina, 24 maggio, per i residenti di piazzetta San Parisio in Pescheria. Poco prima delle sei uno squilibrato ha prima tentato di danneggiare il magazzino dell’osteria da Muscoli, poi ha preso dei porta ombrelli dandogli fuoco in mezzo alla piazza. Sul posto è intervenuta una volante della questura e l’ambulanza del Suem.