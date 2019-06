Pescatore cade nel Monticano e resta aggrappato alla riva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GORGO AL MONTICANO - Uncade nelle acque del, il fiume lo risucchia e cerca di portarlo portarlo via, ma lui ha la prontezza di: si tiene con tutta la sua forza e resiste, resiste fino all'arrivo dei soccorsi.E' accaduto nella mattina di giovedì 27 giugno intorno alle sei in via Palazzi. Sul posto i vigili del fuoco di Motta di Livenza che, con l'aiuto di un Carabiniere, hanno portato a termine il salvataggio anche se con molte difficoltà.