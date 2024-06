TREVISO - Allerta pertosse nella Marca. I numeri della malattia infettiva di origine batterica si stanno moltiplicando. In tutto il 2023 c’erano state solo 2 segnalazioni. Tra gennaio e maggio di quest’anno, invece, si è già arrivati a 89 casi. E nei primi giorni di giugno ne sono stati riscontrati altri. Il batterio causa infezioni alle vie respiratorie che possono diventare anche gravi, soprattutto nei bambini con meno di un anno e nelle persone fragili a causa di altre patologie. «La pertosse sta girando di più. E il caldo umido di questo periodo non aiuta – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca – bisogna vaccinare di più. Quest’anno, al momento, il livello di copertura si attesta attorno al 92%. Sarebbe necessario arrivare almeno al 95%. Purtroppo non mancano i No-Vax, soprattutto nella zona dell’asolano. Ma lavoreremo a ulteriori importanti campagne per sensibilizzare quante più persone possibile». Nella prima parte del 2024, parallelamente, sono già emersi 10 casi di dengue, malattia tropicale di origine virale. «Ma tutti di rientro», specifica Erminio Bonsembiante, direttore del servizio Igiene e sanità pubblica. Le persone colpite, cioè, hanno contratto l’infezione all’estero, in paesi a rischio, e poi sono tornate nel trevigiano.

MALATTIE INFETTIVE

A livello generale già l’anno scorso c’è stata un’impennata delle malattie infettive. Il Sisp ne ha prese in carico 1.418, tra quelle per le quali è stato necessario aprire un’inchiesta epidemiologica. L’aumento complessivo è stato del 70% rispetto al 2022. La scarlattina ha fatto registrare un vero e proprio boom: da 14 a 419 casi. La varicella è salita da 75 a 104 casi. Quelli di scabbia sono quasi raddoppiati: nel 2023 se ne sono contati 406 rispetto ai 266 dell’anno precedente. La legionellosi è passata da 59 a 84 casi. Anche i casi di tubercolosi sono cresciuti: da 47 a 79. Mentre sono crollati i contagi da West Nile virus (da 129 a 35).

I CONTAGI

Ora a preoccupare sono in particolare i contagi da pertosse. Tra gennaio e maggio in Veneto ne sono stati contati 634. Oltre l’86% in bambini e ragazzi con meno di 14 anni. Quattro casi ogni cento si sono rivelati gravi. «Dai dati analizzati emerge che i neonati che hanno avuto una forma grave sono nati da madri che non erano state vaccinate durante la gravidanza», specificano i tecnici guidati da Francesca Russo, direttrice del settore Prevenzione della Regione. Il monitoraggio dell’andamento dei contagi da pertosse si è fatto ancora più stringente. «Dato l’attuale scenario, risulta ancora più importante aderire alla raccomandazione vaccinale – sottolineano – è uno degli strumenti di prevenzione più importanti per ridurre al minimo il rischio e tutelare la salute di tutti». Soprattutto rispetto alle forme gravi. La vaccinazione è gratuita e raccomandata in particolare alle donne in gravidanza, per fornire al neonato gli anticorpi che lo proteggeranno per i primi due mesi di vita. Così come agli stessi bambini dopo due mesi. Senza dimenticare i richiami periodici per gli adulti. Le donne incinte possono rivolgersi all’Usl per l’accesso alla vaccinazione in modo prioritario e agevolato. E i genitori dei neonati ricevono una lettera con data e sede per iniziare le vaccinazioni dell’infanzia. Per tutti gli altri ci sono i richiami vaccinali periodici. I bambini (a 5 anni) e gli adolescenti (a 14 anni) ricevono a loro volta un invito dall’Usl. Gli adulti, invece, devono programmare autonomamente la vaccinazione ogni 10 anni, che può essere somministrata con lo stesso vaccino che funge da richiamo anche per il tetano.