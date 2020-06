TREVISO - Tanti di coloro che l'hanno conosciuto ricordano oggi, con un sorriso, come il primo impatto con Gianquinto Perissinotto spesso non sia stato facile. Un po' per il suo carattere all'apparenza altero, rigoroso, schietto fino ad una punta di ruvidezza. Un po' perché il commercialista trevigiano, mancato ieri a soli 65 anni per malattia, amava intrattenersi, anche nelle prime conversazioni occasionali, su argomenti d'arte, di storia, di letteratura, sue vere passioni. E più di qualche interlocutore finiva così per sentirsi in soggezione. A chi tuttavia superava questa impressione iniziale, rivelava, oltre ad un'inesausta curiosità intellettuale, anche una grande carica umana. Ne sono testimonianza i tanti rapporti profondi instaurati negli anni, nell'ambito professionale e non solo, anche ben oltre la città di Treviso dove era nato il 7 febbraio 1955 e dove ha vissuto e lavorato.



LA VITA

Laureato a pieni voti in Economia aziendale all'università di Ca' Foscari nel 1980, da due anni più tardi è iscritto all'Ordine provinciale dei dottori commercialisti, svolgendo la professione nello studio che porta il suo nome e quello del socio ragionier Fabio Cenedese. Il curriculum è fitto di incarichi come amministratore e sindaco di numerose società ed enti. Tra gli altri, l'ex Usl di Treviso, di cui ha presieduto il collegio sindacale, e Veneto Banca, di cui è stato consigliere di amministrazione per alcuni mandati fino al 2014 (oltre che di altre controllate del gruppo), uscendo poi senza addebiti dalle successive vicende che hanno coinvolto i vertici dell'epoca dell'istituto bancario montebellunese. Attualmente era presidente della Fondazione Silla Ghedina di Cortina d'Ampezzo, realtà dedita a progetti a carattere filantropico nell'area delle Dolomiti, guidata fin dalla costituzione un quindicennio fa, e dell'Associazione ex allievi del liceo classico Antonio Canova di Treviso (in cui, naturalmente, lui stesso aveva studiato). Erano anche tra le cariche che forse svolgeva con maggior piacere, proprio perché gli consentivano di proporre iniziative nel campo culturale- artistico e della promozione dei giovani talenti, dal restauro di opere d'arte nelle chiese cadorine ai Ludi canoviani.

IL RICORDO

«Humanitas è stato il suo tratto forte, inteso come capacità di cogliere e fare fruttare le affinità e di non lesinare le critiche costruttive e le lodi, asciutte e sincere», lo ricorda il professor Alberto Pavan che insieme a Perissinotto aveva ideato il concorso di traduzione dal latino. Da qualche tempo combatteva contro una grave male: nonostante la consueta tenacia, negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate, fino a precipitare ieri mattina. Lascia la moglie Francesca, insegnante, e le figlie Elena e Chiara, entrambe attorno ai trent'anni, oltre ai suoi tre fratelli minori Gianluca, Michele e Francesco. Ancora da fissare la data dei funerali. Gli ex del Canova l'hanno salutato sul profilo Facebook dell'associazione con un verso dalla tragedia Alcesti di Euripide: Cada la terra sopra te leggera. Un commiato che non sarebbe spiaciuto a Gianquinto Perissinotto.

