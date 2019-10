Dipendente di Acegas perde ​il lavoro e si improvvisa pusher

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO (TREVISO) - Pochi mesi fa erae non sapeva più come sbarcare il lunario. Comeera incaricato di sostituire e leggere i contatori nella zona del coneglianese e ora, da disoccupato, non riusciva più a trovare un'occupazione. Da qui la decisione di dare una svolta alle sue precarie finanze, dedicandosi a tempo pieno all'attività didi, rifornendo giovani e meno giovani clienti del centro di. Questo suo lavoro non è però passato inosservato alle forze dell'ordine. Da qualche tempo infatti, gli investigatori del commissariato di Conegliano, erano infatti sulle tracce del pusher e mercoledì pomeriggio, per lui, il protagonista di questa vicenda, S.F., un coneglianese di 38 anni, con piccoli precedenti di droga, è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: nella sua macchina sono stati trovati 10 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo di droga.