FARRA DI SOLIGO - Dimentica la pentola sul fornello e va a fuoco la casa. Tragedia sfiorata ieri verso 18.30 in via Aldo Moro a Farra di Soligo. Ernesto Lorenzon aveva messo a cuocere del cibo in cucina al piano terra e poi è uscito di casa, dimenticando di spegnare il fornello. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei vigili del fuoco, la cucina si è incendiata.La moglie dell'uomo, Rita Bet, si trovava al piano superiore e ha viso l'abitazione riempirsi di fumo. Ha subito immaginato che la casa stesse andando a fuoco, e ha tentato di scendere le scale per uscire, ma il fuoco e un denso fumo nero la bloccavano. La donna allora è uscita in terrazzo e ha chiamato i soccorsi. Dopo pochi minuti anche il terrazzo era avvolto dal fumo. Intorno alla casa si erano radunate diverse persone, e ci sono stati attimi di panico: la donna invocava aiuto con tutte le sue forze, e faticava a respirare. Il fratello Luigino che abita nella casa adiacente, è stato il primo a tentare il soccorso, «ma - ha dichiarato- appena aperto il portoncino d'ingresso sono stato avvolto da un fumo irrespirabile, non si vedeva nulla».