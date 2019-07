Penne nere trevigiane nei boschi dell'Agordino: 500 giornate di lavoro in 8 cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sono le loro vallate, quelle in cui, sotto naja, hanno svolto campi e addestramenti. E che poi, anche da civili, in molti hanno continuato a frequentare per passione. Non potevano dunque non rispondere in modo massiccio, gli Alpini della sezione di Treviso, quando la Regione Veneto ha richiesto l'intervento della Protezione civile per contribuire a risistemare varie zone della montagna veneta devastate dalla tempesta Vaia dello scorso autunno, in vista dell'imminente stagione estiva. Dai nuclei di Protezione civile dell'Ana...