GORGO AL MONTICANO - Saranno Alessio e Laura Pelliciardi ad aprire, con le loro danze, la serata di oggi, 14 luglio, a Villa Foscarini. È la prima volta che si presentano al pubblico gorghense. I nipoti di Guido e Lucia Pelliciardi, uccisi con brutalità nel 2007 durante una rapina a Villa Durante, hanno imparato i primi passi di ballo proprio grazie ai nonni. «Quando eravamo piccoli andavamo alle sagre paesane con tutta la famiglia - racconta Alessio - I nonni, il papà Daniele e la mamma Cristina, mia sorella Laura ed io, per passare una serata serena. Alle sagre c'è sempre una pista, i nonni ballavano, pure i nostri genitori, è stato così che, un po' alla volta, abbiamo imparato e ci siamo appassionati».

IL RITORNO

Sono passati quindici anni dalla tragedia, i due fratelli sono cresciuti ed hanno tuttora vivissimo il ricordo dei nonni paterni. Da quei primi passi di danza mossi da bambini non hanno più abbandonato il parquet. Niente li ha fermati, neppure il Covid. «Siamo sempre andati avanti conferma Alessio non abbiamo mai smesso di allenarci. Tanto che adesso siamo insegnanti di ballo. Così abbiamo potuto aprire a Meduna di Livenza una sede della scuola Ballando sull'onda che si trova ad Oderzo». Stasera la giovane coppia proporrà una selezione di balli prima della proiezione del film musicale del 1992 Strictly ballroom, una pellicola romantica. «Racconta la storia di un ragazzo che è campione di ballo da sala dice Alessio - ma i passi imposti dalla Federazione gli stanno stretti. Alle gare ha il coraggio di proporre delle scenografie originali. Non racconto la fine, lasciamo al pubblico il gusto della scoperta». È senza dubbio una coppia originale perché è raro veder ballare assieme fratello e sorella; è ben più comune che si tratti di fidanzati o di marito e moglie. «La mia ragazza - scherza Alessio - ha cominciato ad imparare i balli di gruppo. Il moroso di Laura ha imparato quel che gli serve per ballare con mia sorella, per stare insieme». Ma l'abilità tecnica, la perfezione ed i segreti del sapersi muovere in sala da ballo sono tutta un'altra cosa.

LE SENSAZIONI

Alessio e Laura sono fieri d'esser diventati maestri di ballo. «È molto bello vedere nelle persone il desiderio di uscire di casa, di trascorrere una serata ballando e divertendosi, passare qualche ora senza pensare a nulla» racconta Alessio. Stasera sul palco, approntato per l'occasione, fratello e sorella mostreranno tutta la loro bravura; non per niente sono vicecampioni italiani di ballo liscio 2019. C'è la voglia di uscire e stare in compagnia lasciandosi alle spalle la brutta esperienza del Covid.