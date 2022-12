Falsa vendita di pellet online, 44enne truffata di 520 euro: denunciato un bresciano

CASTELFRANCO VENETO - Blitz dei carabinieri della locale stazione che hanno deferito in stato di libertà un 37enne del Bresciano per truffa: dopo aver messo in vendita su un sito internet tre bancali di sacchi di pellet, inducendo in errore l’acquirente, una 44enne trevigiana, si faceva versare su una carta prepagata la somma di 520 euro, per poi rendersi irreperibile.

TREVIGNANO

Era stato fermato per un controllo da una pattuglia di carabinieri, ieri pomeriggio 3 dicembre, nel comune di Trevignano: e' finita che stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. si tratta di un 42enne della zona già noto alle forze dell’ordine trovato in possesso dai militari dell'arma, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico con lama della lunghezza di cm.16 occultato all'interno dell'abitacolo dell' autovettura. l'arma impropria è stata sequestrata.