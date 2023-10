Pellegrinaggio nel trevigiano. La salma di Papa Pio X tra Treviso e Riese Le foto più belle del «ritorno a casa» del pontefice

Pio X ha mantenuto la sua promessa: «O vivo o morto tornerò». E da ieri, 6 ottobre, le reliquie del santo riesino sono oggetto della devozione dei pellegrini e dei curiosi che non vogliono perdere la storica opportunità di partecipare alla sua “peregrinatio corporis”. È la prima volta nella millenaria storia della Chiesa che accade una “peregrinatio” a tappe di questo genere, in precedenti analoghi (Venezia e Bergamo) ci fu un solo luogo di sosta. Pio X invece è stato a Treviso e oggi, 7 ottobre, si è trasferito alle Cendrole di Riese Pio X dove rimarrà fino al 15 ottobre per poi proseguire nel Padovano e nel Veneziano. In questa gallery alcuni dei momenti più salienti dell'arrivo di Papa Sarto nel trevigiano.