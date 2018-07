Un bimbo e un uomo nella casa abbandonata, ombra della pedofilia Il piccolo disperato in lacrime

di Paolo Calia

TREVISO - Un bambino in età scolare che, alle nove di venerdì sera, esce in lacrime da una casa disabitata di via Bindoni. Ha la maglietta mezza sfilata, è in lacrime e si lamenta: «Mi hai fatto male». Dietro di lui un uomo di mezza età, nazionalità straniera ma in Italia da tanti anni, che lo rincorre quasi per giustificarsi: «Non ti ho toccato lì». I lamenti del piccolo vengono sentiti da una residente che assiste attonita alla scena. Riconosce il bimbo e avvisa la famiglia, residente nel quartiere. I genitori si attivano immediatamente. Affrontano l'uomo, gli chiedono cosa sia successo, vogliono spiegazioni e rassicurazioni. Ma non si fermano. Chiamano le forze dell'ordine. La tensione sale e dopo qualche minuto arrivano le volanti della polizia: gli agenti parlano con tutti, portano lo straniero in questura per ascoltare la sua versione e intanto tranquillizzano il bimbo. Sull'episodio, dai contorni ancora poco chiari, cala un velo di silenzio. Il timore è che si tratti di molestie a un minore, ma non ci sono certezze.