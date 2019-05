Pedicure in clinica, muore dopo 4 mesi per un'infezione all'alluce

di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOGLIANO - È morta in seguito a una pedicure: Maria Buso, 82enne moglianese deceduta in ospedale a Treviso lo scorso 5 maggio. Ha sofferto da febbraio: l’autopsia eseguita nella giornata di ieri ha confermato la morte per choc settico. Ossia l’anziana è deceduta a causa di un’infezione che ha avuto inizio dall’alluce del piede sinistro. L’autopsia era stata richiesta dai figli dela donna, presentando un esposto che ha avuto come conseguenza l’apertura di un fascicolo da parte della...