PEDEROBBA - Paura ad alta quota nel giorno di Pasquetta: 44enne precipita col parapendio. Sospetta frattura vertebrale. Un pilota tedesco di 44 anni è caduto con il parapendio a Pederobba. Lo schianto gli avrebbe causato un brutto traumba lombare. L'uomo è stato soccorso dal medico e dall'infermiere del Suem 118 di Pedemontana Emergenza Odv, con ambulanza di Valdobbiadene e squadra Cnsas pedemontana del Grappa. In supporto anche l'elisoccorso (con atterraggio in terreno in pendenza). Il paziente è stato trasportato a Treviso dopo la stabilizzazione farmacologica.

Il 44enne è stato ricoverato in codice 2 con una sospetta frattura vertebrale.