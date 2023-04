VILLORBA (TREVISO) - Dopo rinvii e ritardi è arrivato il tanto atteso giorno dell'apertura del collegamento della superstrada Pedemontana veneta con l'autostrada A27 Venezia-Belluno. Attesi alle 11, al casello Spresiano-Villorba, anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. «Siamo soddisfatti dell'imminente apertura dell'innesto. La pedemontana è un'opera indispensabile e strategica che ha rivoluzionato positivamente la mobilità della nostra regione commentano Fausto Bosa e Ennio Piovesan, presidenti di Confartigianato Asolo-Montebelluna e Treviso ora troviamo il modo per poterla utilizzare appieno».

L'inaugurazione, i commenti degli artigiani

In occasione dell'inaugurazione del tratto di interconnessione tra Pedemontana e A27, arrivano i commenti da parte dei rappresentanti degli artigiani della Marca. Confartigianato imprese Asolo-Montebelluna e Treviso sono due tra i maggiori mandamenti che rappresentano gli artigiani della provincia di Treviso con quasi 6mila imprese artigiane, insediate in 47 comuni della Marca. «La mobilità è sensibilmente migliorata grazie alla realizzazione della Pedemontana - commenta Ennio Piovesan, presidente di Confartigianato Imprese Treviso - Abbiamo discusso per decenni del progetto. Oggi vediamo finalmente giunto a compimento lo snodo sull'A27. I colleghi artigiani hanno ora compreso appieno la validità dell'opera, sia per i tempi di percorrenza, che rendono i trasferimenti e i trasporti più veloci, ma anche per lo sgravio del traffico dai nostri paesi, che ora diventano più vivibili».

Il nodo dei pedaggi

Resta il nodo dei pedaggi, e a tal proposito Fausto Bosa, presidente di Confartigianato imprese AsoloMontebelluna, lancia un appello al ministro Salvini, alle istituzioni e alle altre associazioni imprenditoriali: «È indubbio che realizzare la superstrada è costato molto, alla nostra Regione in primis. Il mio auspicio è che il Governo non si scordi di noi veneti, ma che anzi possa trovare risorse aggiuntive per sgravare la Regione e magari alleggerire il costo dei pedaggi. Vorrei lanciare un appello alle per creare una task force che potrebbe essere coordinato dalla Camera di Commercio di Belluno e Treviso, per capire insieme come potremmo sfruttare meglio la superstrada Pedemontana. Insieme, sono certo che potremmo trovare dei sistemi incentivanti, anche a livello tariffario, per usare di più e meglio la Pedemontana». Si inserisce, in questo contesto, la proposta di Cna Treviso: «Chiediamo che per incentivare il traffico locale sulla Pedemontana Veneta, siano previsti pedaggi gratis nei tratti compresi tra due caselli dopo quello di ingresso». Ad oggi il costo dei pedaggi disincentiva la percorrenza della pedemontana e le persone preferiscono percorrere i centri urbani. L'inaugurazione di oggi secondo Cna potrebbe essere l'occasione per fare il punto sull'utilizzo dell'arteria, costata molto in termini di consumo di suolo, espropri, tasse, ma ancora non funzionale alle sue esigenze. Per Cna l'opera costerà più del previsto, per questo propone 5 correttivi per chi fa impresa e vive nei territori attraversati: rendere gratuito il pedaggio per tratti compresi tra due o meno caselli dopo quello di ingresso, completare le bretelle di collegamento tra la viabilità ordinaria e la Spv per evitare vecchio e nuovo traffico di attraversamento dei paesi, in particolare quelle di Ponzano, della Pontebbana, nel Comune di Fonte e anche il collegamento con la statale del Santo a Castelfranco, valutare ogni nuovo insediamento produttivo/commerciale lungo l'asse della spv secondo criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, forestare le aree attraversate per mitigarne l'impatto ambientale, e infine creare un'area di servizio per l'autotrasporto in zona Treviso.