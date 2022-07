Abbiamo provato per voi la nuova Pedemontana: costi e tempo di percorrenza

SPRESIANO - Inaugurato oggi il tratto della Pedemontana che collega Spresiano a Montebelluna. A fare gli onori di casa il governatore del Veneto Luca Zaia, numerosi sindaci da tutta la provincia e i rappresentanti delle categorie economiche. «Una tappa importantissima», l'ha definita il presidente della Regione. Ma noi, non ci siamo fermati alle parole e la Pedemontana nel tratto da Spresiano a Montebelluna, l'abbiamo percorsa. Un "viaggio" prima per la strada canonica che attraversa i paesini e poi, dopo il taglio del nastro, con la Pedemontana. Ecco il nostro reportage sulla Pedemontana con pro, contro e costi.

Strada "normale"

Per le vie delle varie città, partendo da Montebelluna e arrivando a Spresiano, si incontrano rotatorie, vari incroci regolamentati da semafori e rallentamenti dovuti a macchine in coda per svoltare dalla strada principale a quelle secondarie. A questo si aggiunge, soprattutto in questo periodo, la presenza massiccia di mezzi agricoli che invadono la carreggiata provocando ulteriori rallentamenti. Il tempo di percorrenza tra Montebelluna e Spresiano, è di oltre 20 minuti anche nel periodo estivo dove le città si svuotano e quindi anche la presenza sulle strade diminuisce nettamente.

Pedemontana

Con la Pedemontana, per percorrere il tratto da Spresiano a Montebelluna, ci vogliono esattamente 8 minuti rimanendo sempre entro il limite di velocità dei 110 chilometri orari. Una strada a due corsie in una "trincea", più sotto rispetto al livello delle altre. Ora, per concludere i 94,5 chilometri del tracciato mancherà solo il collegamento con la A27 attraverso uno svincolo già pronto a Villorba con inaugurazione prevista per fine anno. Tra i nodi che rimangono da chiarire, la questione dei costi. Per la tratta da Montebelluna a Spresiano, il costo è di 2,50 euro. Come ripetuto più volte dallo stesso governatore, la Pedemontana è un progetto nuovo e come tale deve aver modo di sostentarsi anche a livello economico. Motivo questo che, per Zaia, spiega il costo diverso rispetto alle autostrade già esistenti.